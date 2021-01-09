الأ هلي مواليد 2001 يواجه سموحة اليوم في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، ضيفاً على سموحة، اليوم السبت، في المباراة التي تجمعهما بالإسكندرية، ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من بطولة الجمهورية، وهي الجولة الثالثة من الدور الثاني.

يدخل الأهلي المباراة بعدما حسم تأهله للمرحلة النهائية، ولكنه يسعى أيضاً للفوز على سموحة؛ ليواصل الانفراد بصدارة

المجموعة.وجمع فريق مواليد ٢٠٠١ بالأهلي ١٦ نقطة، من الفوز في ٥ مباريات والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، حيث افتتح الدوري بالفوز على غزل المحلة ١ - صفر، ثم فاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى سموحة ١ - صفر، وتعادل سلبياً مع الإنتاج الحربي، وفاز على إنبي ٢ - ١، وفاز على غزل المحلة ٢ - صفر، وخسر من الجونة ١ - ٣، مسجلاً ٩ أهداف مقابل ٤ أهداف في مرماه.ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ معتز إينو مديراً فنياً، وأحمد رؤوف مدرباً عاماً، وتامر دسوقي مدرباً للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، ومحمد راشد إداري الفريق، وأحمد عبد الخالق المدلك.