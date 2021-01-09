الامارات | مشجعون لليفربول ينتقدون صلاح بشدة رغم الفوز الكبير على أستون فيلا

شكرا لقرائتكم خبر عن مشجعون لليفربول ينتقدون صلاح بشدة رغم الفوز الكبير على أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لانتقادات شديدة من بعض مشجعي الفريق، رغم الفوز الكبير الذي حققه الفريق، وأسهم فيه صلاح بهدف من الرباعية مقابل هدف في ملعب فيلا بارك ضمن كأس الاتحاد الإنجليزي أمس. واتهم عدد من الجماهير اللاعب بالأنانية والبحث عن نفسه فقط داخل المستطيل الأخضر فقط.

وكان الهجوم الأكثر الذي تعرض له اللاعب بسبب رغبته الدائمة في تسجيل الأهداف، وهذه المرة أمام فريق الشباب الذي اعتمد عليه أستون فيلا بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق الأساسيين بفيروس كورونا، إضافة إلى ضغط المباريات.

وقال أحد المغردين على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): "أنه يتأرجح أمام لاعبين صغار أعمارهم 17 عاما"، وتسائل آخر "هل محمد صلاح لاعب موهوب، لا يجيد التحكم في الكرة بعد هذه السنوات"، وقال مشجع آخر: "يريد أن يسجل 9 أهداف في المباراة"، وهاجم أخر صلاح قائلاً: "محمد صلاح هو أكبر وهم في تاريخ كرة القدم". لكن في المقابل تلقى صلاح إشادة واسعة من مشجعين آخرين، رأوا أنه قدم الإضافة المطلوبة، رغم أن فيلا كان بتشكيلة مغايرة للتي يلعب بها عادة.

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