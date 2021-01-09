الامارات | بالفيديو.. الهدف الذي فك به صلاح عقدة الفوز في كأس الاتحاد الانجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الهدف الذي فك به صلاح عقدة الفوز في كأس الاتحاد الانجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 يناير 2021

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى فوز مثير أكرم به ضيفه أستون فيلا برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس على استاد (فيلا بارك) ضمن الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبهذا الهدف يكون صلاح قد فك عقدة المواسم الأربعة التي فشل فيها في تحقيق أي فوز، حين كان يشارك في المسابقة، إذ خسر من مان سيتي حين كان لاعبا في تشلسي سنة 2014، ثم في موسم 2018 بقميص ليفربول مع وست بروميتش، وتكرر الامر مجددا في لقاء وولفرهامبتون، بينما خسر أمام تشلسي في الموسم الماضي.

وتألق صلاح بشكل لافت في المباراة، وقدم أداء جيدا على الرغم من أن أستون فيلا شارك بتشكيلة يغلب عليها اللاعبين الشباب، بسبب الإصابات الكثيرة لفيروس كورونا بين صفوفه.

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