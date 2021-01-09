شكرا لقرائتكم خبر عن مركز عراقي للمواهب وتوأمة مع «إسباير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

عقدت اللجنة الفنية والتطوير في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، برئاسة نائب رئيس الهيئة الدكتور شامل كامل والدكتور وسام نجيب، اجتماعاً موسعاً عن بعد مع اللجنة الفنية والتطوير في الاتحاد الآسيوي، برئاسة المدير الفني للاتحاد الآسيوي.

وذكر بيان للهيئة التطبيعية أنه تم استعراض عمل اللجنة الفنية في المدة التي مضت بما فيها العمل بالضوابط والمشاريع والتعليمات الخاصة بالاتحاد الاسيوي، إضافة الى استعراض المنجزات التي تحققت، مثل هيكلة اللجنة الفنية والتطوير، وضوابط وتعليمات اختيار المدير الفني للاتحادات الفرعية، وضوابط اختيار مدربي الفئات العمرية، ومشروع اختيار اللاعب الموهوب والمحلل الفني وأهميته، إضافة الى إجراءات ترخيص الاكاديميات.

وقالَ الدكتور شامل كامل بحسب البيان، إن اللجنة الفنية والتطوير، بكامل أعضائها، تعمل من أجل افتتاح قريب لمشروع مراكز الموهبة الرياضية، خاصةً اتفاق التوأمة مع مشروع إسباير في قطر.

وأعلنَ كامل، في الاجتماع، اسم المدير الفني للاتحاد العراقي، الهولندي فان ستا الذي سيباشر عمله في بداية شهر فبراير/ شباط المقبل، وكذلك استقدام مدير فني لمراكز الموهبة الرياضية، أما مدرب المنتخب الاولمبي، فإن اللجنة الفنية والتطوير رفعت توصية بأن يكون المدرب أجنبي الجنسية.