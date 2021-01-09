شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام يربح قضية «البحيرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ربح النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، قضيته مع جيرانه حول إقامة بحيرة في منزله الريفي في كوتسوولدز بشرط عدم استخدام العائلة أي زوارق ذات محرك فيها، وحصل بيكهام على تفويض من البلدية بإقامة بحيرته الصناعية على هيئة «كلية إنسان» بزيادة 40 في المئة على المساحة المقررة أولاً (2976 متراً مربعاً ) ما أثار غضب الجيران الذين يخشون تفاقم خطر الفيضان في المنطقة.

ويمضي بيكهام فترة طويلة في منزله الريفي الآن مع العائلة بسبب الحجر المنزلي، وهو في سباق مع الزمن لاستكمال بناء البحيرة حتى فبراير المقبل لأن وجود العمال بين فبراير وأغسطس ممنوع لحماية أعشاش الطيور، وفرضت البلدية على بيكهام أيضاً بناء أشجار حول البحيرة لحماية الطيور المحلية ونصب مصابيح خاصة لحماية الخفافيش علاوة على تقديم خطة للخمس سنوات المقبلة لصيانة المنطقة ودعم تنوعها البيئ