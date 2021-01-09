شكرا لقرائتكم خبر عن لانزيني يعتذر عن مخالفة الحجر ويتبرع لبنك الطعام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتذر لاعب ويست هام مانويل لانزيني، عن مخالفة لوائح الحجر المنزلي أثناء فترة الأعياد وتبرع لبنك الطعام، وقال لانزيني الذي شارك في حفل مع ثلاثي توتنهام ايريك لاميلا وسيرجي ريجيلون وجيوفني لو سيلسو وعوائلهم: «فكرت كثيراً بتصرفاتي في الأعياد، أعرف أنني لا أستطيع تغيير ما حصل لكنني أريد التعويض للمجتمع وللمشجعين».

وشارك لانزيني في جميع مباريات فريقه بالبرمييرليج منذ 25 نوفمبر بعد اعتذار اللاعب من النادي بينما غرم نادي توتنهام لاعبيه الثلاثة وترك المدرب مورينيو نجمه الإسباني ريجيلون على الدكة أمام ليدز وغاب لاميلا عن الفوز على برنتفورد في نصف نهائي كأس الرابطة، فيما يستمر غياب لو سيلسو بسبب شد عضلي.

