شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق النسخة الثانية لدوري الإمارات غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سُحبت الجمعة قرعة النسخة الثانية لدوري الإمارات للصيد بالصقور، الذي ينظمه نادي أبوظبي للصقارين، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأقيمت مراسم القرعة بحضور ممثلي الفرق المشاركة؛ حيث يشارك هذا العام 10 فرق تتنافس في 9 جولات بواقع 4 جولات ستقام في دبي، و5 جولات في أبوظبي؛ حيث ستكون البداية في دبي يوم غدٍ الأحد.

وقال عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: يسعدنا أن نوحد الجهود مع نادي أبوظبي للصقارين؛ لنواصل تنظيم هذا الحدث، الذي يُسهم في تعزيز الموروث الشعبي، ودعم الرياضات التراثية عموماً، ورياضة الصيد بالصقور خصوصاً.

وقال سلطان المحمود، الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين:النجاح الذي تحقق في الانطلاقة للنسخة الأولى للحدث رفع سقف الطموحات والتطلعات نحو المزيد من الإبداع.

من جهة أخرى، شهد سادس أيام بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، استمرار المنافسة القوية في أشواط «العامة» و«الملاك».

وفي أشواط العامة، حقق سيف جمال الحريز المركز الأول في شوط جير تبع فرخ الرمز، بالطائر «35» بزمن 17,821 ثانية، وهو أسرع زمن تحقق في أشواط اليوم السادس، وحصد هزاع محمد المحمود المركز الأول في شوط جير تبع جرناس الرمز،، وتوج فريق دبي بالمركز الأول في شوط جير تبع فرخ رئيسي.

وحصد خالد ناصر الهاجري المركز الأول في شوط جير تبع جرناس الرئيسي،وفريق دبي المراكز الثلاثة الأولى في شوط جير تبع فرخ النقدي.

وفي أشواط الملاك، حقق علي شخبوط الكعبي المركز الأول في شوط جير تبع فرخ الرمز، ونال راشد سعيد المنصوري المركز الأول في شوط جير تبع جرناس الرمز،وحقق محمد سعيد المنصوري المركز الأول في شوط جير تبع فرخ الرئيسي،ومحمد راشد المنصوري شوط جير تبع جرناس الرئيسي.