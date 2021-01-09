شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا عقوبات على حكم الفيديو بمباراة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه لن يتم توقيع عقوبات على الحكم محمود دسوقى حكم الفيديو فى مباراة أمس بين الأهلى وسيراميكا بالدورى العام، بعدما ألغى هدفا للفريق الأحمر سجله محمود كهربا بداعى التسلل، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن الهدف الملغى كان من تسلل واضح، بجانب أن احتساب التسلل يكون بمعرفة تقنية الفار بعدما يقوم الحكم بوضع النقاط على الشاشة ثم تقوم التقنية بتحديد التسلل من عدمه.

وحقق فريق الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فوزا صعبا خارج الديار أمام نادي سيراميكا بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد السويس الجديد في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري العام المصري.

وتعجب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، من إسناد مهمة الإشراف على كابينة الفيديو لحكم واحد وهو محمود دسوقي، في ثلاث مباريات متتالية للأهلي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لا أعلم سبب إسناد مهمة حكم الفيديو لشخص واحد في آخر 3 مباريات لنا، وأتمنى أن يكون هدف محمود كهربا الثاني والذى تم إلغاؤه تسلل بالفعل".

وشدد عبد الحفيظ، على أن اللعبة إن لم تكن تسلل فهذا سيعني أننا سنكون في مشكلة مع محمود دسوقي حكم الفيديو، لاسيما أنه تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للأهلي نتيجة عرقلة أحمد رمضان بيكهام في مباراة وادي دجلة.

وأوضح، أن محمود دسوقي أدار تقنية الفيديو في 3 مباريات للأهلي كحكم فيديو، وإذا حدث في 3 مباريات أن يخطئ نفس الحكم في لعبتين ضد فريق واحد، فبالتالي سنكون في مشكلة.

وعن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، قال: "ترتيب المباريات ليس سيئا في أفريقيا والمجموعة متزنة، مباريات المجموعات أشبه بالدوري، أهم شيء فيها هو تجميع النقاط فقط".