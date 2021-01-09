شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الدوري المصري .. كهربا يغرد منفرداً والزمالك وبيراميدز خارج المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة " هدافى الدوري المصري "، اعتلاء محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادى الأهلى، للصدارة برصيد 4 أهداف، فى بداية أكثر من مميزة لنجم القلعة الحمراء، الذى استعاد بريقه وتوهجه تحت القيادة الفنية لبيستو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر، الذى نجح فى إعادة اكتشاف اللاعب بعد فترة من التشكيك فى مستواه وإمكانياته الفنية.

هداف الدوري المصري .. لاعب المصرى فى الوصافة

احتل عمر كمال لاعب النادى المصري البورسعيدى، المركز الثانى فى القائمة برصيد 3 أهداف تساوى معه كل من، محمد شريف لاعب الأهلى ومروان حمدى لاعب الجونة، والتر بواليا من الأهلى، وأحمد سمير لاعب الطلائع.

هداف الدوري المصري .. الزمالك خارج المنافسة

لم يظهر أى لاعب من نادى الزمالك أو بيراميدز فى قائمة هداف الدورى المصرى، حيث سيطرت الفرق الأخرى على القائمة، فى علامة استفهام على الفريقين اللذان يمتلكا عدداً من العناصر المميزة بين صفوفهما ويمثلان قوة كبيرة فى المسابقة.

وشهد الدوري المصري أمس إقامة ثلاثة مباريات مهمة، حيث التقى البنك الأهلي مع بيراميدز وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي وفاز إنبي على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ثم حقق فريق الاهلي فوزاً مثيراً على سيراميكا بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الجمعة، باستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.. وسجل ثنائية الاهلي كهربا ووليد سليمان ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.