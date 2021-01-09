شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجدى "قفشة" نسر مباراة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، على لقب نسر مباراة الأهلى أمام سيراميكا، التى أقيمت مساء أمس الجمعة، بعد قيادته للقلعة الحمراء للفوز على سيراميكا، بهدفين دون رد، أحرزهما كهربا ووليد سليمان، حيث أعلنت منصات الأهلى على السوشيال ميديا، أن نسر المباراة هو لاعبنا محمد مجدى قفشه".



قفشة نسر مباراة الأهلى وسيراميكا

وحقق فريق الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فوزا صعبا خارج الديار أمام نادى سيراميكا، بنتيجة هدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على استاد السويس الجديد فى إطار الجولة السادسة من بطولة الدورى العام المصرى.





جاء هدف الأهلى عن طريق اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، عقب أسيست من محمد مجدى قفشة بإرسال كرة من الخلف للأمام، لتصل إلى كهربا داخل منطقة الجزاء، ليسددها فى مرمى عامر عامر، فى الدقيقة 79، قبل أن يسجل وليد سليمان الهدف الثانى فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة من قبل كرة عرضية من الجناج التونسى على معلول.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد النادى الأهلى إلى النقطة الثالثة عشر ويتصدر جدول ترتيب الدوري، بينما يتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة السابعة فى المركز السابع.

وأغلق الجهاز الفنى للأهلى، ملف مباراة الفريق أمام سيراميكا أمس، الجمعة، فى الدورى وبدأ يستعد لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يتحدد مصير الثنائى مروان محسن ومحمد هانى من دخول قائمة المباراة خلال الساعات المقبلة بعدما تغيّبا عن الفريق المباريات الماضية للإصابة بفيروس كورونا.