شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يلحق بمعسكر الزمالك استعدادا لمواجهة الطلائع فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلحق فرجانى ساسى لاعب الزمالك بفريقه بعد قدومه من تونس إلى السويس، حيث يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش اليوم السبت، فى الجولة السادسة للدورى.

وسافر فرجانى ساسى، إلى بلاده مطلع الأسبوع الحالى، وكان من المقرر أن يصل يوم الأربعاء الماضي قبل أن يعدل اللاعب موعد قدومه إلى القاهرة ويصل مع أسرته، ومن الصعب مشاركة اللاعب مع الفريق فى مواجهة طلائع الجيش، نظرًا لعدم الجاهزية من الناحية الفنية.

وكان مصدر داخل الزمالك، أكد أن فرجاني ساسي أبلغ إدارى الفريق أحمد زاهر بأن موعد وصوله أمس الجمعة وفقا لاتفاقه مع إدارة النادي وليس الأربعاء الماضى وفقا لما أكده بعض مسئولي الزمالك.

وبهذا تقرر غياب فرجاني ساسي عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها اليوم السبت في الأسبوع السادس من الدورى، حيث لن يتمكن اللاعب من المشاركة في أي تدريبات قبل المباراة بخلاف غيابه عن التدريبات طوال الأسبوع.

كان ”الخليج 365” قد أكد من قبل أن ساسي تأجل موعد عودته للجمعة، وكذلك استبعاده من قائمة مباراة طلائع الجيش، وهو ما تأكد بعد إعلان القائمة بدون الدولي التونسي.