شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. جيرالدو..بطل فيلم "بين السما والأرض" في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ انضمامه إلى النادى الأهلى فى موسم 2019، قادماً من صفوف بريميرو دى أوجستو، تسبب الأنجولى جيرالدوا دا كوستا، فى حالة من الحيرة لعشاق القلعة الحمراء وإدارة الفريق، بسبب تذبذب أدائه وعمد ثبات مستواه، بين مباراة "فى السما" وأخرى "فى الأرض"، وهو ما جعل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الفريق خلال تواجد اللاعب، يتعاملون معه على أنه لاعب احتياطى يلجأون إليه فى حالة الضرورة القصوى عندما تنفذ الاختيارات الفنية.

وبعد انضمام والتر بواليا مهاجم فريق الجونة إلى القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى الجارى، كان من الضرورى التضحية بأحد الأجانب خارج قائمة الفريق، وكان جيرالدو هو أول الأسماء المرشحة لهذا الأمر وبالفعل تم وضع الأنجولى على قوائم الانتظار، ما أثار حالة من الغضب لدى اللاعب الذى بات مصيره مجهولاً فى الأهلى.

بالعودة إلى بداية الموسم الجارى، حاول الأهلى تسويق اللاعب كثيراً إلا أنه فشل فى الأمر، بسبب عدم مشاركة جيرالدو مع الفريق وعدم وجود عروض للاعب تسمح برحيله ولو على سبيل الإعارة حتى يستفيد النادى مادياً على الأقل من الأنجولى، وتجددت نفس الأزمة فى الوقت الجالى، وما زاد من المشكلة أن لوائح الفيفا تسمح للاعب بالرحيل المجانى بعد وضعه على قائمة الانتظار.

جيرالدو منذ قدومه إلى الأهلى شارك مع الفريق فى 45 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 7 أخرين، لكنه لم يكن مقنعاً بشكل كامل لأى مدير فنى تعامل معه، رغم أن عقده يمتد مع الفريق الأحمر حتى صيف 2022.



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