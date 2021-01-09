شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يختار أحمد حسام طه وهانى عبد الفتاح لتصفيات أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، الحكمان المساعدان الدوليان أحمد حسام طه وهانى عبد الفتاح بجانب الثلاثى الدولى المصرى أمين عمر وإبراهيم نور الدين وشاهندة المغربى كحكام ساحة فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا تحت 17 سنة بالجزائر، ومن المقرر أن يتوجه الطاقم المصرى الدولى إلى الجزائر يوم 15 يناير الجارى وحتى يوم 26 من نفس الشهر لحين انتهاء التصفيات.

وكان الكاف اختار الثلاثي المصرى الدولى أحمد الغندور وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطى للتحكيم فى بطولة شمال افريقيا تحت 20 فى تونس، والتى شهدت انسحاب منتخب مصر للشباب منها بعد تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين ووصول العدد إلى 17 حالة ايجابية بخلاف ربيع ياسين المدير الفنى للفريق.