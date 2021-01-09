شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يختار أحمد حسام طه وهانى عبد الفتاح لتصفيات أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، الحكمان المساعدان الدوليان أحمد حسام طه وهانى عبد الفتاح بجانب الثلاثى الدولى المصرى أمين عمر وإبراهيم نور الدين وشاهندة المغربى كحكام ساحة فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا تحت 17 سنة بالجزائر، ومن المقرر أن يتوجه الطاقم المصرى الدولى إلى الجزائر يوم 15 يناير الجارى وحتى يوم 26 من نفس الشهر لحين انتهاء التصفيات.
وكان الكاف اختار الثلاثي المصرى الدولى أحمد الغندور وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطى للتحكيم فى بطولة شمال افريقيا تحت 20 فى تونس، والتى شهدت انسحاب منتخب مصر للشباب منها بعد تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين ووصول العدد إلى 17 حالة ايجابية بخلاف ربيع ياسين المدير الفنى للفريق.
على صعيد مغاير، أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية خلال الفترة من الأول وحتى الحادى عشر من فبراير المقبل. وتضم القائمة سبعة حكام رئيسيين واثني عشر حكماً مساعداً لإدارة مباريات البطولة، إلى جانب سبعة حكام لتولي مهام التحكيم بتقنية الفيديو أثناء المباريات.
ومن بين الحكام الذين وقع عليهم الاختيار الحكم القطري خميس المرى، والحكم المغربي رضوان جيد، إلى جانب ثلاثة حكام من الإمارات هم محمد عبد الله، ومحمد الحمادي، وحسن المهرى.
وتضم قائمة حكام مونديال الأندية ثلاث سيدات، بقيادة البرازيلية إيدينا ألفيس، إضافة إلى مواطنتها نيوزا باك، والأرجنتينية ماريانا دي الميدا.
وجاء تعيين الثلاثي النسائى استمرارا لتوجه الفيفا الذي بدأ في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة بالهند 2017، حيث أدارت الحكمة السويسرية إستير ستوبلي مباراة واحدة، قبل أن تسير على طريقها الأوروجويانية كلوديا أومبيريز، التي أدارت مباراتين في كأس العالم تحت 17 سنة بالبرازيل 2019.