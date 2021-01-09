شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يوافق على انتقال محمد مجلى للزمالك.. بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى مسئولو المقاولون العرب، موافقتهم المبدئية على رحيل محمد مجلى لاعب وسط الفريق إلى نادى الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الجارى، فى ظل دخول اللاعب دائرة اهتمامات القلعة البيضاء، تحسباً لرحيل فرجانى ساسى عن الزمالك بعد مماطلة اللاعب فى التجديد، ويشترط المقاولون تقديم عرض مادى مناسب للموافقة على بيع اللاعب الذى يمثل عنصراً أساسياً فى التشكيل الأساسى للفريق.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن النادى لا يمانع فى بيع محمد مجلى للزمالك بشرط تلقى عرض مناسب لتحقيق الاستفادة المادية للنادى.

ويعتبر محمد مجلى من الصفقات التى أبرمها نادى المقاولون العرب وقت تولى علاء نبيل القيادة الفنية لذئاب الجبل قبل رحيله وتولى عماد النحاس تدريب الذئاب، ففى يونيو 2018 أعلن المقاولون التعاقد مع اللاعب محمد مجلى قادما من بني سويف خلال الانتقالات الصيفية، وحصل نادي المقاولون العرب على توقيع اللاعب بعد إعطاء علاء نبيل الضوء الأخضر، وما كان سببا رئيسيا لضم مجلي الاستغناء الخاص به من نادي بني سويف.

قصة انتقال مجلى إلى المقاولون العرب جاءت بشكل طريف، حيث كان اللاعب قريباً من الانضمام إلى الأهلى بعد قيام أحد أصدقائه بعرض أسطوانة لملخص لبعض مبارياته مع بنى سويف على علاء ميهوب نجم الأهلى السابق، والذى تحدث مع حسام البدرى المدير الفنى للنادى الأهلى حينها وكانت المفاوضات ستبدأ فى هذا التوقيت لكن تغير الأمر لخروج النادى الأهلى من البطولة الأفريقية ورحيل حسام البدرى عن القلعة الحمراء.

علاء ميهوب لم يتخلى عن موهبة مجلى وقام بعرض اللاعب على علاء نبيل المدير الفنى للمقاولون آنذاك، ليتحدث مع مجلى وبعدها أنهى مسئولو المقاولون الاتفاق مع نادى بنى سويف على الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب واتمام الصفقة مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع لأى فريق آخر.