شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري .. كهربا فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ترتيب هدافي الدوري المصري

احتل محمود كهربا لاعب النادى الأهلي صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، بعدما نجح فى تسجيل هدفا للشياطين الحمر فى مرمى سيراميكا بالمباراة التي أقيمت أمس الجمعة وانتهت بفوز النادى الأهلى بهدفين نظيفين، بينما يأتى محمد شريف ووالتر بواليا ثنائى الأهلي، وعمر كمال لاعب المصرى، ومروان حمدى لاعب المقاصة، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، فى المركز الثانى بعدما سجل كل منهم 3 أهداف حتى الأن فى مسابقة الدورى المصرى.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات الجمعة

ترتيب الهدافين الدوري المصري

وشهد الدوري المصري أمس إقامة ثلاثة مباريات مهمة، حيث التقى البنك الأهلي مع بيراميدز وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي وفاز إنبي على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ثم حقق فريق الاهلي فوزاً مثيراً على سيراميكا بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الجمعة، باستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.. وسجل ثنائية الاهلي كهربا ووليد سليمان ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.

هداف الدوري المصري