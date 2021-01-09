مصدر لمصراوي: أحمد المحمدي ليس لديه النية للعودة إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مصدر مقرب من اللاعب أحمد المحمدي ظهير أيمن فريق أستون فيلا الإنجليزي، أن اللاعب المصري لا يمتلك النية للعودة إلى مصر، مشيراً إلى أنه يرغب في إنهاء مسيرته في إنجلترا.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع المحمدي للإنضمام إلى صفوف الفريق، إلا أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأحمر، أكد أن فريق القلعة الحمراء لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: "أحمد المحمدي يرغب في إكمال مسيرته في إنجلترا ولن يعود إلى مصر".

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه-: "المحمدي لا يمتلك النية للعودة إلى مصر، ويرغب في إنهاء مسيرته في إنجلترا".

واختتم: "أحمد المحمدي مستقر في إنجلترا وجميع أسرته تتواجد معه في إنجلترا، ولا يوجد ما يستدعي عودته إلى مصر".