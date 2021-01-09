تأجيل لقاء أتلتيكو مدريد وبلباو في الليجا بسبب سوء الطقس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، عن تأجيل اللقاء الذي يجمع بين فريقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو المقرر إقامته اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 بالليجا.

وأصدرت رابطة الليجا بياناً رسمياً، تؤكد فيه أنه تم تأجيل المباراة بين الفريقين، بسبب سوء الطقس.

وقال بيان الليجا، إنه بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت مدينة مدريد، وتسببت في إغلاق مطار مدريد، وإمكانية سوء أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، فإنه تقرر تأجيل المباراة لوقت لاحق.

وأشار البيان إلى أنه بعد تواصل الرابطة مع فريقي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، قررت الليجا تأجيل اللقاء الذي كان سيقام الليلة بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

واختتم بيان الرابطة الإسبانية، مشيراً إلى أن الموعد الجديد للمباراة بين الفريقين سيتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة.