أمير توفيق يوضح حقيقة "نادي للأهلي في أوروبا".. وموقف جيرالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

نفى أمير توفيق، مدير تعاقدات النادي الأهلي علمه بأي أمر متعلق بشراء الأهلي أو سعيه لتكوين فريقاً يلعب باسمه في أوروبا.

وتناولت جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام السابقة خبراً يشير الى تفكير الأهلي لامتلاك نادي باسمه يلعب في أحد الدوريات الأوروبية.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" رداً على شراء الأهلي لنادي في أوروبا "لا أعلم شيئاً عن الأمر".

وشدد "على حد علمي، لا يوجد أي تفكير في هذا الأمر، هذا ما أعلمه".

وانتقل أمير توفيق للحديث عن موقف الأنجولي جيرالدو "نتواصل معه بشكل مستمر، قمنا بتوفير عدد من العروض له من تونس والبرازيل بجانب سموحة، لكنه رفض تلك العروض".

واستمر "الموضوع بالنسبة لنا واضح، هناك قرار فني وأخر مادي، يجب أن نحترم الأمور الفنية وبالتالي تم اتخاذ القرار".

وصرح "نتواصل مع وكيل برازيلي وليس الوكيل الأخر، لا نعلم عنه شيئاً ولا نتواصل معه من الآساس منذ تعاقدنا مع جيرالدو، وإن شاء الله يتم الوصول لحل".

واختتم "نسعى للخروج بأقل الخسائر من أزمة جيرالدو، هو لاعب محترم، ولديه حساباته المادية في النهاية".