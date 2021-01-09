اتحاد الكرة يعلن طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والزمالك

- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء الحكام لمباريات اليوم السبت في مسابقة الدوري الممتاز.
ويستضيف الزمالك نظيره طلائع الجيش في الساعة السابعة والنصف ضمن الجولة السادسة للمسابقة.
ويُدير المباراة الحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه كلاً من هاني عبدالفتاح وأحمد لطفي، وصلاح سلامة حكماً رابعاً.
ويتواجد وائل فرحان ويعاونه محمود ناجي في غرفة الـ"VAR" كحكام للفيديو.
واختارت اللجنة طاقم حكام بقيادة محمد سلامة لمباراة مصر المقاصة وأسوان، ووليد عبدالرازق لمباراة غزل المحلة والجونة.