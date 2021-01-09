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بالمواعيد والقنوات.. الزمالك ضمن 3 مباريات في الدوري.. وصراع الليجا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بالمواعيد والقنوات.. الزمالك ضمن 3 مباريات في الدوري.. وصراع الليجا

يلعب الزمالك اليوم السبت ضمن 3 مباريات بالجولة الـ6 لمسابقة الدوري الموسم الحالي، في يوم يشهد مباريات هامة في في صراعه المثير.

ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، أبرز مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة.

2.30: مصر المقاصة وأسوان (أون تايم سبورتس 1).

5.00: غزل المحلة والجونة (أون تايم سبورتس 2).

7.30: طلائع الجيش والزمالك (أون تايم سبورتس 1).

الدوري الإسباني

3.00: إشبيلية وريال سوسيداد (بي إن سبورتس 1).

5.15: أتلتيكو مدريد وبلباو (بي إن سبورتس 1).

7.30: غرناطة وبرشلونة (بي إن سبورتس 1).

10.00: أوساسونا وريال مدريد (بي إن سبورتس 1).

9.45: ميلان وساسولو (بي إن سبورتس 4).

الدوري الألماني

7.30: لايبزيج وبروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

10.00: باريس سان جيرمان وبريست (بي إن سبورتس 6)

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