محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

بالمواعيد والقنوات.. الزمالك ضمن 3 مباريات في الدوري.. وصراع الليجا

يلعب الزمالك اليوم السبت ضمن 3 مباريات بالجولة الـ6 لمسابقة الدوري الموسم الحالي، في يوم يشهد مباريات هامة في الدوري الإسباني في صراعه المثير.

ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، أبرز مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة.

2.30: مصر المقاصة وأسوان (أون تايم سبورتس 1).

5.00: غزل المحلة والجونة (أون تايم سبورتس 2).

7.30: طلائع الجيش والزمالك (أون تايم سبورتس 1).

الدوري الإسباني

3.00: إشبيلية وريال سوسيداد (بي إن سبورتس 1).

5.15: أتلتيكو مدريد وبلباو (بي إن سبورتس 1).

7.30: غرناطة وبرشلونة (بي إن سبورتس 1).

10.00: أوساسونا وريال مدريد (بي إن سبورتس 1).

9.45: ميلان وساسولو (بي إن سبورتس 4).

الدوري الألماني

7.30: لايبزيج وبروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

10.00: باريس سان جيرمان وبريست (بي إن سبورتس 6)