موعد مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين..والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف استاد الامير خالد بن سلطان اليوم السبت مواجهة فريق الشباب أمام نظيره فريق الاتفاق وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

ويدخل فريق الشباب الجولة الثانية عشر هو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي

للمحترفين برصيد 19 نقطة ، في حين يأتي فريق الاتفاق في المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.موعد مباراة الاتفاق والشباب:تنطلق مباراة الشباب والاتفاق في تمام الساعة 4:55 بتوقيت مصر، 5:55 بتوقيت مكة المكرمة، 6:55 بتوقيت أبو ظبي.القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتفاق:تذاع مباراة الشباب والاتفاق بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " ksa sports 2HD " بصوت المعلق عيسي الحربين.التقى الفريقين في 20 مباراة بتاريخ منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث استطاع الشباب تحقيق الفوز في 10 مواجهات، بينما فاز الاتفاق في 4 مباريات وحسم التعادل نتيجة 6 لقاءات.