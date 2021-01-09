التشكيل المتوقع لمباراة التعاون والرائد في الدوري السعودي للمحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل فريق التعاون نظيره فريق الرائد اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

تشكيل التعاون المتوقع:

كاسيو أنجوس ، ياسين برناوي، اياجو سانتوس، نواف الصبحي،

حسن كادش، محمدابوسبعان، سيدريك أميسي، عبدالله الجوعي، سميحان النابت ،عبدالله ساني ،تاوامبا.تشكيل الرائد المتوقع:عز الدين دوخة، عقيل بلغيث ، عبدالله الفهد، نيمانيا ميليتش، خالد الخثلان، سلطان الفرحان، أرنود جوم ، عبدالله المقرن، محمد فوازير، عبدالله المقرن، نيمانيا نيكوليتش.يحتل التعاون المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 17 نقطة ، في حين ياتي فريق الرائد في المركز الرابع عشر في سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة .