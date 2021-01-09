موعد مباراة التعاون والرائد في الدوري السعودي للمحترفين..والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بنظيره فريق الرائد اليوم السبت علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

ويدخل فريق التعاون الجولة الثانيةعشر وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد

17نقطة ، في حين ياتي فريق الرائد في المركز الرابع عشر في سلم ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة .موعد مباراة التعاون والرائد في الدوري السعودي للمحترفين:تقام مباراة التعاون والرائد في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت مصر.الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.الساعة الرابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.القنوات الناقلة لمباراة التعاون والرائد:تذاع مباراة التعاون والرائد بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية " Ksa sports 1HD " بصوت المعلق مشاري القرني.التقي الفريقان في 14 لقاء بتاريخ مواجهات الدوري السعودي للمحترفين حيث استطاع التعاون تحقيق الفوز في 5 لقاءات بينما فاز الرائد في 4 لقاءات و حسم التعادل نتيجة 5 مباريات.