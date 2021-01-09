لاعبة التنس الأمريكية الصاعدة أماندا أنيسيموفا المصنفة 30 عالميا تصاب بكورونا

محمد الفلاح - السبت 9 يناير 2021

قالت قناة التنس الليلة الماضية إن لاعبة التنس الأمريكية الصاعدة أماندا أنيسيموفا المصنفة 30 عالميا أصيبت بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.



ولم تؤكد أنيسيموفا (19 عاما) إصابتها بالعدوى إلا أنها لا تشارك في بطولة أبوظبي الحالية للسيدات في دولة الإمارات.

وإلى جانب صورة وجه يبكي كتبت اللاعبة الأمريكية الشابة عبر إنستجرام أمس الجمعة "أريد أن ألعب".

وتوجت أنيسيموفا بلقبها الأول في بطولات المحترفات في بوجوتا عاصمة كولومبيا في أبريل نيسان 2019 ووصلت لأعلى تصنيف لها طوال مسيرتها وهو المركز 21 عالميا بعد ذلك بستة أشهر.