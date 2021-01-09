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موعد مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش في الجولة الخامسة من الدوري المصري، حيث يسعي الزمالك إلى الفوز للحاق بالأهلي الذي فاز أمس على سيراميكا كليوبترا وتصدر الدوري , حيث يملك الزمالك حاليا 10 نقاط جمعها من 4 مباريات وفي حالة فوزه اليوم سيتساوى مع الاهلي في عدد النقاط ويبقى فارق الاهداف هو عامل الحسم بينهما, أما فريق طلائع الجيش فيحتل قاع الدوري بجدارة ويملك نقطة وحيدة من 5 مباريات ويسعى للهروب والتقدم ولو قليلا بتحقيق نتيجة ايجابية أمام فريق قوي مثل الزمالك لتكون دفعة في مشواره لما هو قادم.

المباراة ستقام الساعة 7:30 مساءا بتوقيت القاهرة على استاد الجيش بالسويس وتنقلها قنوات أون تايم سبورتس «On Time Sports»

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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