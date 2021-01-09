شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يرفض الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مروان محسن مهاجم الأهلي فكرة الرحيل خلال يناير الجاري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مُتمسكاً بالرحيل النهائي حال عدم حاجة الفريق لجهوده بدعوى أنه ليس لاعب صغيراً أو مغموراً حتى يرحل من الأهلي على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات والقدرات الفنية اللازمة ثم يعود للأهلي مرة أخرى.

وأعلن المهاجم الدولي لمسئولو الأهلي أنه سيرحل نهائياً عن النادي حال التفكير في إعارته خاصة وأنه يرى أن فكرة إعارته تُمثل إهانة له ولا يمكن أن يقبلها وأن هذا لا يُقلل من تقديره وعشقه للأهلي الذي قضي فيه عدة سنوات حقق خلالها العديد من البطولات والإنجازات المحلية والقرية ، وأوضح مروان أنه يؤدي دوره على أكمل وجه مع الفريق ويجتهد لكن في بعض الأحيان قد لا يُحالفه التوفيق أو يُهدر فرصاً وهذا يحدث مع أي لاعب ، موضحاً أن جميع المدربين الذين تولوا تدريب الأهلي والمنتخب أيضاً إعتمدوا عليه وهذا ما يؤكد أنه يجتهد ويؤدي ما عليه في الملعب .

على الصعيد ذاته ، رحّب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق برحيل صلاح محسن أو أحمد ياسر ريان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بسبب وجود أكثر من لاعب في خط الهجوم في الفريق ، وابدى المدير الفني للأهلي إستعداداه للتنازل عن صلاح أو أحمد ريان بعد ضم الكونغولي والتر بواليا من الجونة منذ أيام قادماً من الجونة لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجاري وتم قيد اللاعب محلياً ، وتلقى الأهلي عرضاً من سموحة لاستعارة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، وأرسل النادي السكندري عرضاً لضم الثنائي بعدما نما إلى علمه أن الأهلي يفكر في إعارة أحمد ياسر ريان وصلاح محسن أو أحدهما في يناير الجاري.

ويضم الأهلي حالياً أكثر من لاعب في خط الهجوم يأتي في مقدمتهم ، الكونغولي والتر بواليا لاعب الفريق الجديد وهناك أيضاً محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان بجانب اللاعبين الأخرين أصحاب البصمة الهجومية في الفريق أمثال حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي وكهربا ، واستعاد الأهلي أحمد ياسر ريان مطلع الموسم الجاري من الجونة بعد إنتهاء إعارته للنادي الساحلي كما إستعاد صلاح محسن من سموحة بعد إنتهاء الإعارة لسموحة.