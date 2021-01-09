شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسجلى الأهداف المميزة للإسماعيلى خلال البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الإسماعيلى لمواجهة نظيره الرجاء المغربى المقرر لها مساء الإثنين المقبل، فى إطار إياب نصف نهائى البطولة العربية، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

ويملك الإسماعيلي أهدافاً مميزة خلال مشواره الكبير بالبطولة العربية نستعرض أشهرها فى السطور التالية..

• الـ 1 بشير عبد الصمد فى الهلال السودانى عام 92 التى انتهت 2 / 1.

• الـ 10 محمد حمص فى مرمى شباب بلاطة الفلسطينى عام 97 التى انتهت 5 / صفر.

• الـ 20 عبد الرحمن تراورى فى مرمى مولودية وهران الجزائرى خلال مباراة الإياب عام 2003 التى انتهت 6 / 2.

• الـ 30 محمد يونس فى مرمى نصر حسين داى الجزائرى خلال مباراة الذهاب عام 2003 التى انتهت 1 / صفر.

• الـ 40 عمر جمال فى مرمى الهلال السعودى خلال مباراة الذهاب عام 2003 التى انتهت 2 / صفر.

• الـ 50 محمد محسن أبو جريشة فى مرمى الأفريقى التونسى خلال مباراة الذهاب عام 2005 التى انتهت 2 / صفر.

• الـ 60 يوسف جمال فى مرمى آربيل العراقى خلال مباراة الذهاب عام 2006 التى انتهت 2 / صفر.

• الـ 70 مصطفى كريم فى مرمى البستين البحرينى خلال مباراة الإياب عام 2008 التى انتهت 4 / 1.

• الـ 80 مهاب سعيد فى مرمى الترجى التونسى خلال مباراة الذهاب عام 2009 التى انتهت 1 / 2.

• الـ 90 عمرو السولية فى مرمى شباب بلوزداد الجزائرى خلال مباراة الإياب عام 2013 التى انتهت 1 / 1.

• الـ 100 حازم مرسى فى مرمى الجزيرة الإماراتى خلال مباراة الإياب عام 2019 التى انتهت 2 / صفر.

في نفس الشأن، وجه محمد صبحى قائد الإسماعيلى، التحية والتقدير لجماهير فريقه التى كانت تحرص على تحفيز فريقها قبيل ساعات قليلة من السفر إلى القاهرة للمبيت بأحد فنادق مطار القاهرة الدولي إستعدادا للتوجه إلى المغرب.

وقال إن جماهير الدراويش دائما على موعد ورسالتهم وصلت إلى جميع أعضاء الفريق الذين سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق آمال وطموحات عشاق الدراويش.

وأضاف أن الفريق لديه طموح كبير فى البلوغ للمباراة النهائية لأن الإسماعيلى يستحق ذلك بالعودة إلى المنافسة على الألقاب مجددا وستكون بوابة الرجاء المغربى هى البداية الحقيقية بمشيئة الله.