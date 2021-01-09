شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن العراقى مهند قاسم حكم مواجهة الإسماعيلي والرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد العربى لكرة القدم، إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تحكيميًا للعراقى مهند قاسم ويساعده مواطنه واثق مدلل والأردني أحمد الرويلي، بجانب الأردني أحمد يعقوب حكمًا رابعًا.

ويحل الدراويش ضيفًا على نادى الرجاء المغربى مساء الإثنين المقبل، على ملعب مراكش الكبير فى إطار إياب نصف نهائى البطولة العربية، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

*تعد هذه المباراة هى الثانية للدولى العراقى الذى يكون طرفها الإسماعيلى، حيث سبق وأدار مباراته ضد الكويت الكويتى فى إياب دور الـ 32 ضمن منافسات نفس البطولة موسم 2018 / 2019 التى انتهت بهدفين نظيفين للمنافس قبل أن يصعد الدراويش بضربات الترجيح لأنه فاز بنفس النتيجة فى لقاء الذهاب.

* مهند القاسم من مواليد 12 يونيو 1980 بدأ التحكيم في مصر عام 2005 سبق له إدارة أكثر العديد من المباريات المهمة خلال المسابقات المحلية بالعراق.

* يشتهر الحكم الدولى بتولى المباريات النهائية والتى وصلت إلى 4 لقاءات، أبرزها نهائى كأس الخليج العربى 22 بين قطر والسعودية عام 2014.

* حصل على لقب أفضل حكم عراقى عام 2015 بجانب حكم الجولة الثالثة من دورى أبطال آسيا.

* في إحدى المباريات قام بإلغائها قبل النهاية بدقائق معدودة وذلك لتعرض مساعده للضرب والإعتداء من قبل الجماهير في مباراة النجف والنفط ضمن جولات الدوري العراقى أكتوبر 2018.