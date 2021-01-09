شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة ضيفا ثقيلا على المحلة اليوم فى مهمة البحث عن استعادة صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه غزل المحلة نظيره الجونة في تمام الخامسة عصر اليوم السبت على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفلاحين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز الجونة على مصر المقاصة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد خمسة نقاط بعد أن لعب خمسة مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف في المقابل يحتل الجونة المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه باستعادة النتائج الجيدة عن طريق إستغلال إقامة المباراة على ملعبه لخطف النقاط الثلاث ، بينما يسعى رضا شحاته المدير الفني للجونة على الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للاستمرار في صدارة الدوري ومواصلة قطار الانتصارات.