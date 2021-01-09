شكرا لقرائتكم خبر عن ماني «أسد ليفربول» يكسر صيامه التهديفي في كأس إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل ساديو ماني هدفين في فوز ليفربول على أستون فيلا، بنتيجة 4-1، مساء الجمعة، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وبحسب شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن هذه المرة هي الأولى التي يسجل فيها ماني بقميص ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي، منذ انضمامه للفريق. وأوضحت الشبكة، أنا آخر مباراة سجل فيها ماني في كأس الاتحاد، كانت في شباك ليفربول نفسه، في ديسمبر 2015، عندما كان لاعبًا في صفوف ساوثهامبتون، عندما فاز الريدز بنتيجة (6-1).

وسجل رباعية ليفربول في مباراة اليوم كلًا من، ماني (هدفين) وجورجينيو فينالدوم ومحمد صلاح.