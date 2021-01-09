شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول ترفض رحيل محمد صلاح (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد الوئام بين جماهير ليفربول الإنجليزي، ونجم «الريدز»، اللاعب المصري العالمي، محمد صلاح، عقب أدائه المميز خلال لقاء أستون فيلا، الذي أقيم بينهما مساء أمس الأول، ضمن جولات كأس إنجلترا، والذي انتهى بفوز حامل لقب البريميرليج في الموسم المنصرم برباعية لهدف.

وتفاعلت جماهير ليفربول عقب لقاء أستون فيلا، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، رافضين رحيل النجم المصري، خلال الفترة المقبلة خاصة في الميركاتو الصيفي المقبل، سواء لريال مدريد أو برشلونة.

وكانت الأيام الماضية شهدت توتر لعلاقة جماهير الريدز والنجم المصري، لانحفاض مستواه الفني في لقاءات البريميرليج الأخيرة وأخرها مباراة ساوثهامبتون.

وأثنى أحد المشجعين، على أداء محمد صلاح، وقال: النجم المصري استعاد مستواه الفني خلال لقاء أستون فيلا، وظهر «مو»، بمستوى رائع. وتابع أخر: لقد ظهر الخط الهجومي للفريق بشكل مميز خلال لقاء أستون فيلا على عكس ما حدث في المباريات الأخيرة خاصة لقاء ساوثهامبتون. وقال أخر، لابد أن يستمر الفريق على مستوى لقاء أستون فيلا، حتى نتمكن من العودة للطريق الصحيح خلال الفترة المقبلة. أضاف أخر، ظهر «مو» في عدة مشاهد تؤكد أنه محبط، ولكن علينا مساندته، حتى نجعله يشعر بالحب ويستمر معانا.

جماهير ليفربول وصلاح

جماهير ليفربول وصلاح

جماهير ليفربول وصلاح

[image:5:center]