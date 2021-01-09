شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النادي الأهلي عن اقتراب رحيل الأنجولي جيرالدو عن القلعة الحمراء، في غضون الساعات القليلة المقبلة.

ووفقا لما أعلنه الأهلي، سيرحل، جيرالدو متجاوب في التفاوض بشأن رحيله، واقترب من المغادرة على سبيل البيع النهائي أو الإعارة، وكل الاحتمالات مفتوحة.

يأتي رحيل اللاعب ،جيرالدو، من القلعة الحمراء بتوصية من بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الذي طلب من إدارة التسويق بالنادي البحث عن عرض للاعب الأنجولي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.