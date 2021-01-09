شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو لرابطة «البريميرليج»: توقفوا عن تأجيل مباريات توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، إلى تجنب المزيد من التأجيل لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب مخاوف كوفيد-19. وذلك بعدما باتت مباراة الفريق اللندني، في ملعب فيلا بارك الأسبوع المقبل، محل شك، بعد إصابة 10 لاعبين من أستون فيلا بفيروس كورونا.

وقال المدرب البرتغالي، قبل مواجهة مارين المنتمي لدوري الدرجة الثامنة، في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، المقررة غدا الأحد:حان الوقت لكي تظهر رابطة الدوري ريادتها، ومدى قدرتها على اتخاذ القرارات.

وواصل: «فريق مثلنا يحاول بشتى الطرق يوميا، الاستعداد لخوض المباريات، واتباع القواعد». وتابع: إذا لم نلعب أمام أستون فيلا، سيتم تأجيل ثالث مباراة لنا، وسيكون ذلك مستحيلا.. بعد الموسم ستقام بطولة أوروبا، التي تنطلق في 11 يونيو، وبالطبع لن تتأجل البطولة.