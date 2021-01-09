شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال كأس العالم للأندية شاهد على تجربة تبديلات «ارتجاج المخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيختبر إجراء الفرق لتغييرات إضافية خلال مباريات كأس العالم للأندية التي تقام في قطر في الفترة من الأول وحتى الـ11 من فبراير المقبل وذلك في حالات حدوث إصابات ارتجاج أو الاشتباه في حدوثها.

وأوضح الفيفا في بيان أن هذا الأمر يهدف إلى «منح الأولوية لمصلحة اللاعبين» وأنه سيمكن استبدال من يتعرض لارتجاج في مخ بعض النظر عن عدد التغييرات المستعملة في المباراة. كما أوضح الفيفا أن كل فريق سيكون لها الحق في إجراء خمسة تغييرات عادية في كل مباراة. ومع ذلك ولتجنب توقف اللعب كثيرا، سيكون على كل فريق ان يجري التغييرات الخمسة في ثلاث فرص بالمباريات كما يمكن إجراء تبديلات أثناء استراحة ما بين الشوطين.