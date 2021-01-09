شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينتصر لأول مرة في «إنجلترا» بعد 4 سنوات من النكسة داخل كتيبة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - للمرة الأولى منذ 4 سنوات، يحقق النجم المصري العالمي، محمد صلاح، قائد ليفربول الإنجليزي، الفوز مع فريقه الأحمر، في بطولة كأس إنجلترا، بعدما استطاع الانتصار على شباب أستون فيلا، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الجمعة، برباعية لهدف.

وتأتي جميع مشاركات محمد صلاح، فاشلة خلال بطولة الكأس، فمنذ عام 2014، وخسر «مو» بصحبة تشيلسي أمام مانشستر سيتي، وفي عام 2018 خسر مع ليفربول أمام وست بروميتش ألبيون، وفي عام 2019 خسر مع ليفربول أمام وولفرهامبتون، وعام 2020 غاب عن الفوز على شروزبري تاون، ثم مع مشاركته خسر أمام تشيلسي، وهذا العام يعد «فك النحس» بعدما استطاع النجم المصري تحقيق الفوز على أستون فيلا برباعية لهدف.