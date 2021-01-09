شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: سلسة النتائج السيئة مع تشيلسي تجعل مهمتي أكثر إثارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرانك لامبارد، مدرب تشيلسي، إن سلسلة النتائج السيئة لفريقه في الدوري الانجليزي الممتاز، تجعل مهمته في ستامفورد بريدج أكثر إثارة وتمنحه الفرصة للتعرف أكثر على نفسه ولاعبيه.

وكانت تطلعات تشيلسي كبيرة في بداية الموسم، بعد أن أنفق أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني، لضم لاعبين جدد في الصيف، لكن منصب لامبارد أصبح مهددا بعد التعرض لـ4 هزائم في آخر 6 مباريات بالدوري ليتراجع للمركز التاسع.

ويأمل لامبارد في انتفاضة حين يستضيف موركامب في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، غدا الأحد قبل خوض قمة غرب لندن ضد فولهام يوم 15 هذا الشهر.