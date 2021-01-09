ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سيراميكا.. وقائمة الهدافين بعد تألق كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا مستحقا على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل لاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز هدف الأهلي الأول محمود كهربا في الدقيقة 79، بعد سلسلة من الفرص الضائعة في الشوط الثاني، قبل أن يضيف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 90+6، ليحصد حامل اللقب 3 نقاط.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة ليعود إلى الصدارة بفارق نقطتين عن الجونة الثاني، و3 نقاط عن الزمالك الذي لم يلعب مباراة الجولة الحالية بعد، بينما تحمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.

وفيما يلي ترتيب الدوري حتى الآن:

المركز الأول.. الأهلي برصيد 13 نقطة من 5 مباريات

المركز الثاني.. الجونة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات

المركز الثالث.. الزمالك برصيد 10 نقاط من 4 مباريات

المركز الرابع.. المصري برصيد 10 نقاط من 6 مباريات

المركز الخامس.. بيراميدز برصيد 8 نقاط من 5 مباريات

المركز السادس.. الاتحاد السكندري برصيد 8 نقاط من 5 مباريات

المركز السابع.. سيراميكا كليوباترا برصيد 7 نقاط من 5 مباريات

المركز الثامن.. إنبي برصيد 7 نقاط من 5 مباريات

المركز التاسع.. مصر المقاصة برصيد 7 نقاط من 6 مباريات

المركز العاشر.. الإسماعيلي برصيد 6 نقاط من 6 مباريات

المركز الحادي عشر.. البنك الأهلي برصيد 6 نقاط من 6 مباريات

المركز الثاني عشر.. سموحة برصيد 6 نقاط من 5 مباريات

المركز الثالث عشر.. أسوان برصيد 6 نقاط من 5 مباريات

المركز الرابع عشر.. وادي دجلة برصيد 5 نقاط من 5 مباريات

المركز الخامس عشر.. غزل المحلة برصيد 5 نقاط من 5 مباريات

المركز السادس عشر.. الإنتاج الحربي برصيد 4 نقاط من 5 مباريات

المركز السابع عشر.. المقاولون العرب برصيد 3 نقاط من 4 مباريات

المركز الثامن عشر.. طلائع الجيش برصيد نقطة من 5 مباريات

ترتيب هدافي الدوري

وعلى صعيد الهدافين، تصدر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، القائمة، برصيد 4 أهداف، بعد تسجله هدفا في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا:

1- محمود كهربا (الأهلي) - 4 أهداف

2- مروان حمدي ( مصر للمقاصة) - 3 أهداف

3- محمد شريف (الأهلي) - 3 أهداف

4- أحمد سمير (طلائع الجيش) - 3 أهداف.

5- والتر بواليا (الأهلي) -3 أهداف.

6- عمرو كمال (المصري) - 3 أهداف

7- أشرف بنشرقي (الزمالك) - هدفين.