صلاح يعود للتسجيل.. ليفربول يسحق أستون فيلا برباعية في الكأس (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

اكتسح ليفربول، نظيره أستون فيلا، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، ليتأهل بذلك لدور الـ32 من المسابقة.

وشارك النجم المصري محمد صلاح في المباراة من البداية، ثم غادر اللقاء في الدقيقة 74، بعدما نجح في إحراز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 65.

وخاض أستون فيلا المباراة بفريق الشباب، نظرا لتواجد الفريق الأول في العزل الصحي، بعد تفشي وباء كورونا في النادي.

فيما دخل ليفربول اللقاء بالتشكيل التالي: كيلير في حراسة المرمى، ويليامز، ريس ويليامز، فابينيو، ميلنر، هندرسون، فينالدوم، جونز، ساديو مانى، مينامينو، محمد صلاح.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، حيث سجل ساديو ماني هدف ليفربول في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس، وتعادل للفيلانز لوي باري في الدقيقة 40 من انفراد بحارس الريدز.

وفي الشوط الثاني أضاف ليفربول 3 أهداف متتالية عن طريق جيني فينالدوم في الدقيقة 60، وساديو ماني في الدقيقة 63، والنجم محمد صلاح في الدقيقة 65، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

شاهد أهداف المباراة