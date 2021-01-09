شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا هداف الدوري المصري بعد مباراة الاهلي وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر محمود عبد المنعم "كهربا" جدول ترتيب هدافي الدورى المصرى بعد تسجيله هدفا للمارد الأحمر فى شباك سيراميكا بالمباراة التي انتهت بخسارة الأخير بهدفين نظيفين، وجاء لاعبا الأهلى محمد شريف ووالتر بواليا، وعمر كمال لاعب المصري، ومروان حمدى لاعب المقاصة، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، فى المركز الثانى برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.

ترتيب هدافي الدوري المصري

وشهد الدورى المصري إقامة ثلاثة مباريات مهمة حيث التقى البنك الأهلى مع بيراميدز وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي وفاز إنبي على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف ثم حقق فريق الاهلي فوزاً مثيراً على سيراميكا بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.. سجل ثنائية الاهلي كهربا ووليد سليمان ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.