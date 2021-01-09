شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: «كهربا» كملة السر في لقاء سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم الجمعة على حساب سيراميكا الوافد الجديد لبطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أنها مباراة صعبة أمام منافس قوي يضم العديد من العناصر المتميزة. ووجه عبدالحفيظ الشكر إلى الجهاز الفني والإداري لسيراميكا، لتعاونهم في حل أزمة الملابس قبل انطلاق المباراة.

وأضاف أن هدف محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 80 كان كلمة السر في تحول المباراة وترجمة سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء، وفتح الباب لتسجيل الهدف الثاني بحلول الدقيقة 88، الذي ألغاه الحكم بداعي التسلل، ثم الهدف الثالث عن طريق وليد سليمان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وانتقل عبدالحفيظ للحديث عن الهدف الملغي، مؤكدًا أنه يتحدث دون انفعالات أو هجوم على أحد، إلا أنه لا يعرف سبب إلغاء هدف محمود عبدالمنعم كهربا الثاني، معربًا عن أمله في عدم صحة الهدف خصوصا أنه قرار كان سيؤثر على نتيجة المباراة. وتساءل عبدالحفيظ عن سر تعيين حكم «VAR» محدد في ثلاث مباريات بالدوري، واتخذ قرارات مثيرة ضد الفريق.