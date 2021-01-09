شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جايمي باتشيكو، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز. ويحل الفريق ضيفا على طلائع الجيش في المباراة المقرر لها اليوم السبت، على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:- حراسة المرمى: محمد أبوجبل – محمد عواد، خط الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – حازم إمام – حمزة المثلوثي – أحمد فتوح – وعبدالله جمعة – أحمد عيد، خط الوسط: طارق حامد – يوسف إبراهيم “أوباما” – إسلام جابر -إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمد أوناجم – محمود عبدالرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد – أسامة فيصل – حسين فيصل