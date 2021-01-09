شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلق على مجموعته في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا جاءت متوازنة، كما أن ترتيب المواجهات جاء جيدًا للفريق. وأضاف أن ترتيب المباريات جاء في صالح الأهلي، حيث سيواجه المريخ السوداني في القاهرة أحد أيام 12 أو 13 فبراير ثم يخرج لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثانية، ثم يواجه فيتا كلوب في الجولتين الثالثة والرابعة، ثم سيواجه المريخ في الجولة الخامسة بالسودان، ويختتم الفريق مواجهاته أمام سيمبا في القاهرة.

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن مباريات دور المجموعات تشبه مواجهات الدوري، والهدف دائمًا يكون تجميع أكبر قدر من النقاط، وهدفنا تحقيق نتائج إيجابية خاصة في اللقاءات التي ستقام خارج مصر. يذكر أن قرعة دور المجموعات أسفرت عن وضع الأهلي على رأس المجموعة الأولى ومعه أندية سيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي والمريخ السوداني.