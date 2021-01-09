شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يكشف النقاب عن عهد لاعبي الأهلي قبل لقاء سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وقال شريف إنه يسعى دائمًا إلى تقديم أفضل ما لديه ليكون إضافة إلى الفريق، مشيرًا إلى أن التوفيق قد لا يحالفه في المباراة للتسجيل، ولكنه يسعى لمساعدة زملائه في التسجيل، من خلال خلق المساحات، لأن الهدف الرئيسي هو فوز الفريق وليس المجد الشخصي.

واختتم شريف تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي، بالتأكيد أن اللاعبين تحدثوا مع بعضهم البعض قبل مباراة سيراميكا، وتعاهدوا على تحقيق الفوز، مشيرًا إلى أن أغلب الفرق تأتي أمام الأهلي وتلعب بشكل قوي كما حدث خلال لقاء سيراميكا كليوباترا، وجميع المباريات صعبة في دوري هذا العام، ولا توجد مباراة سهلة.