شكرا لقرائتكم خبر عن انتفاضة رائدية تصطدم بطموحات تعاونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 لقاءات يأتي في مقدمتها ديربي القصيم الذي يجمع التعاون (سادس الدوري) بضيفه الرائد (المركز 14) عند الساعة 3:30م، ويستضيف الشباب (ثالث الدوري) نظيره الاتفاق (ثامن الدوري) عند الساعة 5:55م، وفي ختام لقاءات الجولة يواجه الاتحاد (خامس الدوري) ضيفه ضمك (المركز 16) عند الساعة 7:55م.

الرائد × التعاون

على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، يخوض الرائد لقاءه أمام جاره التعاون بحثاً عن انتفاضة لتحقيق فوز غاب 6 جولات متتالية، إذ تلقى الفريق 4 خسائر، وتعادل مرتين ليتراجع للمركز الـ14 برصيد 12 نقطة جمعها من 3 انتصارات ومثلها تعادلات و5 خسائر، وله من الأهداف 14 وعليه 17 هدفاً. أما التعاون فيدخل اللقاء محتلاً المركز السادس برصيد 17 نقطة حصدها من 4 انتصارات و5 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 13 كأضعف خط هجوم، وفي المقابل تلقت شباكه 6 أهداف كأقوى خط دفاع، ويطمح من خلال لقاء الليلة لاستغلال ظروف جاره وزيادة غلته النقطية والوصول لمراكز المقدمة. وسبق أن التقى قطبا القصيم في دوري المحترفين في 20 لقاء، انتصر التعاون في 7 منها، فيما انتصر الرائد في 5، وحضر التعادل في 8 لقاءات، وتمكن هجوم التعاون من إحراز 26 هدفاً، فيما أحرز هجوم الرائد 22 هدفاً.

الشباب × الاتفاق

وعلى ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب، يدخل صاحب الأرض الشباب لقاءه أمام ضيفه الاتفاق بعد خروجه المرير من كأس محمد السادس، ويطمح لتعويض ذلك الإخفاق بالفوز في لقاء الليلة وانتزاع الوصافة من الأهلي المتعثر، إذ يملك الشباب 19 نقطة حصدها من 5 انتصارات و4 تعادلات وخسارتين، وله من الأهداف 18 وعليه 16، فيما يطمح الاتفاق لتحقيق الفوز والعودة لمراكز المقدمة، إذ يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 17 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادلين و4 خسائر كان آخرها في الجولة الماضية، وله من الأهداف 19 وعليه مثلها. وسبق أن التقى الشباب والاتفاق في 20 لقاء في دوري المحترفين، انتصر الشباب في 10 منها فيما انتصر الاتفاق في 4 فقط، وانتهت 6 لقاءات بالتعادل، وأحرز هجوم الشباب 27 هدفاً، فيما أحرز هجوم الاتفاق 19 هدفاً.

الاتحاد × ضمك

وفي ختام لقاءات الجولة يستضيف الاتحاد (خامس الدوري) ضيفه ضمك صاحب المركز (الـ16 - الأخير) على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ويسعى الاتحاد لمواصلة انطلاقته نحو مراكز المقدمة وتقليص الفارق النقطي بينه وبين المتصدر ووصيفه بعد تعثرهما، إذ يملك الاتحاد 18 نقطة جمعها من 4 انتصارات و6 تعادلات وخسارة وحيدة، فيما يدخل ضمك هذا اللقاء بعد إلغاء عقد مدربه الجزائري نورالدين بن زكري، ويطمح الفريق لتحقيق الفوز والهروب من مراكز الهبوط، إذ يملك الفريق 8 نقاط حصدها من انتصارين وتعادلين و7 خسائر، وله من الأهداف 15 وعليه 23. سبق أن التقى الفريقان في لقاءين في دوري المحترفين، في الموسم الماضي، وانتهى اللقاءان بفوز ضمك وبالنتيجة ذاتها 2-1.