شكرا لقرائتكم خبر عن «نيكوليتش» يبحث عن مصالحة جماهير الرائد والان مع التفاصيل

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات