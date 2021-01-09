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«نيكوليتش» يبحث عن مصالحة جماهير الرائد

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جدة - خالد شويل - تتطلع الجماهير الريداوية لأن يواصل لاعب الفريق نيكوليتش في «ديربي القصيم»، الذي سيقام بين الرائد والتعاون مساء اليوم ضمن الجولة الـ(12) من كأس دوري الأمير للمحترفين، تسجيل الأهداف الذي غاب عنها في تسع جولات خاضها مع الفريق قبل أن يسجل هدفاً في الجولة العاشرة أمام الأهلي وهدفين في الجولة الحادية عشرة أمام القادسية، حيث تأمل أن يزيد غلته التهديفية ويزور شباك التعاون لتكون الانطلاقة الحقيقية له في تسجيل الأهداف الريداوية، ومواجهة اليوم تعتبر فرصة للاعب نيكوليتش في مصالحة جماهير «رائد التحدي» الذي لاتزال تلومه على غيابه في تسجيل الأهداف الحاسمة لفريق الرائد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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