شكرا لقرائتكم خبر عن المواجهات الأخيرة تشعل الديربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تترقب الجماهير القصيمية انطلاق لقاء الديربي والذي يجمع التعاون بالرائد مساء اليوم في الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، ويعتبر «ديربي القصيم» أحد أبرز الديربيات في الدوري السعودي، وخلال المباريات الـ 5 الأخيرة في ديربي القصيم نجح الفريق التعاوني في تحقيق الفوز مرتين مقابل فوز واحد للرائد.

وشهدت هذه الديربيات تسجيل 15 هدفاً، وهذا مؤشر إيجابي كبير إلى أن مباراة اليوم ستكون مثيرة وحافلة بالأهداف. وكان الرائد قد سجل 14 هدفاً والتعاون 13 هدفاً خلال الجولات الماضية هذا وقد تقاسم الفريقان مجموع هذه الأهداف الـ«15» حيث سجل «السكري» 9 أهداف فيما سجل «رائدالتحدي» 6 أهداف.

وكانت النتائج على النحو التالي

2018: التعاون2 - الرائد2

2018: الرائد 2 - التعاون1

2019: التعاون 2 - الرائد1

2019: التعاون 3- الرائد 0

2020: التعاون 1 - الرائد1.