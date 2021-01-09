شكرا لقرائتكم خبر عن هل فاوض الأهلى فرجانى ساسى وأوباما؟ أمير توفيق يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، حقيقية دخوله في مفاوضات مع التونسى فرجانى ساسى ويوسف أوباما ثنائى الزمالك، مؤكدا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع أى لاعب من الأبيض.

وأكد مدير التعاقدات بالنادى الأهلى في تصريحات تليفزيونية أن التونسي فرجاني ساسي لم يتم عرضه على مسئولي القلعة الحمراء، مضيفا: "الأهلى يمتلك في سط الملعب مجموعة من اللاعبين المميزين والقادرين على تحمل مسئولية هذا المركز، مثل أليو ديانج وعمرو السولية وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة، إلى جانب عربي بدر مستقبل الفريق".

وأشار أمير توفيق إلى إنه لم يفاوض يوسف أوباما لاعب الزمالك لا من قريب ولا من بعيد، مطالبا الجميع بضرورة التفريق بين وسيط أو وكلاء لاعبين عن دخول مسئول رسمي في مفاوضات مع أي لاعب.

ووجه توفيق رسالة إلى الأوروجويانى سيرينو الذى تعثر انتقاله إلى القلعة الحمراء قائلا: "أشكر اللاعب بعد حديثه عن النادي الأهلي، لكن المطلوب في سيرنيو من جانب إدارة نادي صن داونز الجنوب أفريقي رقم مبالغ فيه خاصة بالنظر إلى الوضع الحالي".

وعن قائمة فريقه الحالية قال: "منذ عامين ونحن نكوّن قائمة لبناء فريق، والآن نحن نمتلك أقوى قائمة في مصر بدون منافس بعد عودة المعارين إلى جانب الصفقات الجديدة".