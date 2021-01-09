شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يطوى صفحة الكونفدرالية للتركيز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، صفحة وداع كأس الكونفدرالية الأفريقية، عقب الهزيمة فى تونس من النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ 32 الأول من البطولة، وذلك من أجل التركيز فى مسابقة الدورى العام، خاصة وأن الفريق يسعى إلى تحسين مركزه بالمسابقة بعدما تراجعت النتائج خلال الفترة الماضية.

وطالب الجهاز الفنى لاعبى الفريق بضرورة التركيز على تحسين النتائج فى الدورى العام، بداية من مباراة سيراميكا المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية.

ويستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً للقاء المرتقب، وذلك بعد عودة البعثة مساء الخميس من تونس بعد رحلة استغرقت 3 ساعات.

ويحتل المقاولون المركز الـ 17 بجدول مسابقة الدورى العام، وذلك بعد خوض 4 مباريات، حيث تلقى ذئاب الجبل الهزيمة أمام الزمالك ووادى دجلة والانتاج الحربى، قبل أن يفوز على البنك الأهلى، وسجل لاعبو المقاولون 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرين.

وجدد مسئولو المقاولون العرب ثقتهم فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس، رغم الخروج المبكر لذئاب الجبل من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أكد مسئولو النادى أن الظروف التى سبقت المباراة بسبب إصابات كورونا بالإضافة إلى "التعنت" التحكيمى من وجهة نظرهم، أدت إلى خسارة الفريق فى لقاء العودة بتونس أمام النجم الساحلى والخروج من البطولة.

وكان المقاولون العرب قد ودع الكونفدرالية من دور الـ32 الأول، بعد الخسارة من النجم الساحلى بنتيجة 2 / 1 فى مباراة العودة بالمنستير، بعد التعادل سلبياً فى القاهرة.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن الجهاز الفنى للفريق الأول بقيادة عماد النحاس، باقى فى منصبه، مشيرا إلى أن الفريق ودع البطولة بخطأ تحكيمى واضح.

وقرر نادى المقاولون العرب التقدم بشكوى ضد الحكم المغربى نور الدين الجعفرى الذى أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلى التونسى فى إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية باحتساب ضربة التونسى هيثم الجوينى بادعاء أن الكرة لمست يده وهو ما نفاه النادى واللاعب.