شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: سنعقد اجتماعا مع موسيمانى الأسبوع المقبل لمعرفة طلباته الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الإدارة ستعقد اجتماعا خلال الأسبوع المقبل مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر من أجل مناقشة احتياجاته الفنية للفترة المقبلة، مشيرا إلى أن موسيماني يعرف كل كبيرة وصغيرة تتعلق بشأن الكرة الأفريقية، لكن في مصر نتحدث معه عن الأجواء هنا وهو يعمل 24 ساعة.

وعن مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا أوضح عبد الحفيظ، فى تصريحات له، أن البطولة الأفريقية عبارة عن مراحل بداية من دور الإقصاء سواء الذهاب أو الإياب، ثم دور المجموعات والتي تعتبر عن دوري تجميع النقاط، وعن احتمالية مواجهة الزمالك، رد: "سأواجه جميع الفرق القوية في البطولة في مختلف أدوار البطولة، ما يهمني والأفضل لى أن يكون الفريق في قوته وحالته الفنية فقط".