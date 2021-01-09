شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم 9 / 1 / 2021 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش على ستاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن إستمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة ثم إنبى بالجولتين الأخيرتين في المسابقة ، بينما يبحث الطلائع عن أول فوز له هذا الموسم بعد دوامة النتائج السلبية التى حققها منذ انطلاق مسابقة الدوري.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت ، ومن جانبه طالب البرتغالى باتشيكو المدير الفني للزمالك لاعبيه برد اعتبارهم أمام الطلائع الذى تمكن من الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف في الدور قبل النهائي لكأس مصر ليتسبب في خسارتهم للقب عقب أيام من خسارتهم لنهائى القرن مشدداً على ضرورة حصد نقاط المباراة الثلاث الليلة ، ويغيب عن الزمالك الليلة الثنائى مصطفى محمد وفرجانى ساسى بعد استبعادهم بفرمان ادارى.

يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

ترتيب الزمالك وطلائع الجيش بالدوري

مشوار الزمالك والطلائع فى الدوري

الزمالك قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سموحة في الجولة الثالثة بهدفين دون رد ، ثم على انبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة للمسابقة ويبحث عن الانتصار الثالث على التوالي لمواصلة مزاحمة الجونة والاهلى على صدارة جدول الدوري.

فيما تلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدوري بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقرر النادى قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفني عن الاستمرار في منصبه وإعادة عبد الحميد بسيونى لتكون مباراة الليلة أول لقاء له .

التشكيل المتوقع للزمالك الطلائع الليلة

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع مكون من :" محمد أبو جبل ، أحمد فتوح، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي ، محمد أشرف روقا، إمام عاشور، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو ، عمر السعيد"

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك مكون من :"محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء،، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".